Malen si presenta così | gol al debutto e intesa immediata con Dybala

Donyell Malen ha esordito con un gol e una vittoria contro il Torino, mostrando un’ottima intesa con Dybala. La sua presenza in campo ha subito lasciato un’impronta positiva, contribuendo in modo decisivo al risultato. Questo debutto segna un buon inizio per il calciatore, che si è adattato rapidamente al nuovo contesto e ha dimostrato di poter essere un elemento importante per la squadra.

Esordio, gol e vittoria: Donyell Malen ha scelto il modo più diretto per presentarsi alla Roma. Al termine del successo contro il Torino, l’attaccante giallorosso ha raccontato una serata che difficilmente dimenticherà, impreziosita da una prestazione convincente e da un’intesa già evidente con Paulo Dybala. “Una bella giornata, meglio di così era difficile”. Ai microfoni di DAZN, Malen ha riassunto così il suo debutto, arrivato a ridosso del compleanno: «Sì, oggi è stata una bella giornata. Penso che abbiamo giocato bene e ottenuto un buon risultato. Sono ovviamente molto contento: abbiamo fatto una buona prestazione e portato a casa i tre punti, quindi meglio di così era difficile». 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Dybala e Malen, così è uno spettacolo. Non solo i gol: Roma sogna con la coppia d'oro

Dybala e Malen formano una coppia promettente per la Roma. La Joya ha ritrovato il gol dopo 84 giorni, mentre l’olandese ha segnato al debutto. Nonostante abbiano pochi giorni di conoscenza, la chimica tra i due sembra già evidente, offrendo nuove speranze ai tifosi giallorossi. Un binomio che, se continuerà a funzionare, potrebbe diventare una delle chiavi del successo della squadra.

Torino-Roma 0-2: Dybala gol e assist per Malen, Gasperini si riprende il quarto posto

La Roma si impone 2-0 sul Torino, grazie a un gol e un assist di Dybala, consolidando la posizione in classifica. La vittoria rappresenta anche una rivincita dopo l'eliminazione in Coppa Italia subita dai granata. La partita ha mostrato un equilibrio tra le squadre, con i giallorossi capaci di sfruttare le occasioni decisive per ottenere i tre punti.

#Malen si presenta con la rete che sblocca la partita, #Dybala torna al gol giocando un gran match, per la #Roma una vittoria importante contro la "bestia nera" #Torino Per completare l'attacco ora a #Gasperini servirebbe un vero attaccante di sinistra #Torino x.com