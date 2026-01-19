Malen si prende la Roma al debutto | gol personalità e segnali forti | VIDEO

Donyell Malen debutta con la Roma segnando subito e mostrando una buona personalità in campo. La sua prestazione, caratterizzata da un gol e segnali tecnici positivi, ha attirato l’attenzione e rafforzato la fiducia nello staff tecnico. Un avvio promettente che ha già lasciato un’impronta significativa nella prima giornata di campionato.

Donyell Malen ha impiegato una sola partita per prendersi la Roma: all’esordio in campionato contro il Torino, l’attaccante olandese ha inciso subito con un gol, una prestazione di personalità e segnali tecnici che hanno acceso l’entusiasmo dell’Olimpico e convinto immediatamente Gian Piero Gasperini. Un esordio senza attese: Malen subito dentro la partita. Non c’è stato tempo per il rodaggio. Gasperini ha scelto di lanciarlo titolare al primo appuntamento utile e Malen ha risposto con una gara intensa, fatta di strappi, attacchi alla profondità e presenza costante negli ultimi trenta metri. Un debutto arrivato a ridosso del compleanno, trasformato in una serata da protagonista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Malen si presenta così: gol al debutto e intesa immediata con Dybala

Subito Malen, la Roma sfata il tabù Torino e si prende il quarto posto

La Roma ottiene una vittoria importante a Torino, interrompendo una serie negativa contro i granata. Con il primo gol di Donyell Malen in maglia giallorossa e il ritorno a segno di Paulo Dybala, i capitolini conquistano il quarto posto in classifica. La sfida, precedentemente favorevole ai padroni di casa, si conclude con un risultato che rafforza la posizione della squadra romana nella stagione in corso.

