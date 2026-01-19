Maldini Juventus rischio scippo per i bianconeri | in rialzo le quotazioni di questa rivale Tutte le novità

Le recenti voci di mercato indicano un possibile interesse di Maldini per la Juventus, rischiando di scippare ai bianconeri un talento importante. Crescono le quotazioni della rivale, alimentando speculazioni e attese su sviluppi futuri. In questo articolo, analizzeremo tutte le novità e gli elementi chiave di questa possibile operazione, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla situazione.

Maldini Juventus, rischio scippo per i bianconeri: sono in rialzo le quotazioni di questa rivale per i figlio d’arte. Vediamo tutte le novità. La Juventus monitora con grande attenzione l’evolversi del calciomercato invernale, una sessione in cui le strategie delle big italiane stanno entrando nel vivo e rischiano di scontrarsi frontalmente. Un occhio di riguardo è rivolto alle manovre del Napoli, costretto a ridisegnare il proprio reparto avanzato a causa delle imminenti uscite di Noa Lang, diretto in Turchia al Galatasaray, e di Lorenzo Lucca, promesso sposo del Nottingham Forest in Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Maldini Juventus, bianconeri alla finestra in attesa delle mosse di una rivale. Le ultime notizie sul possibile colpo

La Juventus monitora attentamente la situazione legata a Maldini, restando in attesa delle decisioni e delle mosse della rivale. Le ultime notizie indicano un interesse strategico da parte dei bianconeri, che valutano con attenzione le possibilità di un possibile colpo di mercato. In questo contesto, la fase di attesa si protrae, con la società pronta a intervenire appena si presentino le condizioni più favorevoli.

