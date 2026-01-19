L’affare tra Maldini e la Juventus si avvicina alla conclusione, con l’attaccante che ha già dato il suo assenso e sogna di trasferirsi a Torino. La trattativa si sta intensificando, mentre l’arrivo di Raspadori potrebbe influenzare le dinamiche di mercato, con Bergamo che chiede 10 milioni. La situazione si muove rapidamente, e le prossime settimane saranno decisive per definire i dettagli.

Maldini Juve, l’arrivo di Raspadori chiude gli spazi a Bergamo. Intesa sull’ingaggio facile, ma la Dea chiede 10 milioni: Comolli tratta. La Juventus non molla la presa e intensifica il pressing per regalare a Luciano Spalletti il trequartista ideale per completare le rotazioni offensive in questa sessione invernale. La pista che porta a Daniel Maldini si fa sempre più calda, alimentata da un dialogo fitto e produttivo che sta andando avanti dietro le quinte. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, i contatti tra la dirigenza e il suo entourage sono costanti, segno inequivocabile che l’interesse non è un semplice sondaggio esplorativo ma una trattativa vera e propria ormai entrata nel vivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maldini Juve si può: nodo formula, ma l’affare sta entrando nel vivo. L’attaccante ha già dato il suo ok: sogna un trasferimento a Torino

Chiesa Juve, l’affare entrerà nel vivo tra dieci giorni: l’attaccante ha detto sì ma… Cosa filtra sul suo ritorno e tutti i prossimi passaggi

Tra dieci giorni si attendono sviluppi concreti sulla trattativa tra Juventus e Chiesa. L’attaccante ha già dato il suo assenso, aprendo la strada al ritorno in bianconero. Resta da definire ancora il futuro di Salah, mentre i prossimi passi saranno determinanti per ufficializzare l’accordo. Seguiranno aggiornamenti sui dettagli e le tempistiche di questa operazione, che rappresenta un passo importante per il mercato della Juventus.

Juve-Atalanta, nodo formula per Maldini

Juventus e Atalanta sono in trattativa per il trasferimento di Daniel Maldini. Le parti stanno definendo i dettagli, in particolare la modalità dell’operazione, ma ancora non si è giunti a un accordo definitivo. La discussione riguarda principalmente la formula del trasferimento, mentre le trattative continuano senza aver ancora concluso l’accordo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

CorSport: su Maldini c'è anche la Juventus; Carrasco è stato proposto al Napoli da un po'. Schira: per Giovane il Verona chiede 18-20 milioni (bonus inclusi), ma accetterebbe anche un prestito con obbligo di riscatto. - facebook.com facebook

Più #Maldini e meno #Chiesa, lo sponsorizza #Spalletti: come procede il mercato #Juve x.com