Malagò | Brignone straordinaria impresa sportiva Medaglie? Ci sono le condizioni per fare bene

Il presidente della Fondazione Milano Cortina, Malagò, ha commentato le recenti performance degli atleti italiani, evidenziando l’eccellenza di Brignone e Goggia. Riguardo alle Olimpiadi in programma, ha sottolineato che le condizioni sono favorevoli per ottenere risultati positivi. La sua analisi si concentra sull’importanza della preparazione e della determinazione degli atleti, aspetti fondamentali per il successo delle future competizioni sportive.

Sorride Giovanni Malagò al pensiero che Federica Brignone tornerà in pista in Coppa del Mondo: "È una meravigliosa notizia da ogni punto di vista, non era affatto scontato. È stata straordinaria in questo recupero, ha anche il ruolo di portabandiera, ne siamo tutti molto felici. Sta realizzando un’impresa sportiva tra le più grandi di tutti i tempi e di tutti gli sport, quello che sta facendo è contro ogni logica", ha detto a margine della presentazione del rapporto Randstad al Salone d’onore del Coni. A chi gli chiede se Sofia Goggia si stia tenendo le gare giuste per l’Olimpiade, il presidente della Fondazione Milano Cortina risponde: "Io non solo spero, ma penso proprio di sì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Federica Brignone verso le Olimpiadi: “C’è tanto lavoro da fare, ma io ci credo davvero”. E su Tabanelli…

Federica Brignone si prepara alle Olimpiadi con determinazione, consapevole delle sfide da affrontare. Tra impegno e speranze, commenta anche l'infortunio di Tabanelli, un episodio che potrebbe influenzare il suo percorso. Un momento cruciale che mette in discussione il futuro, ma che non spegne la fiducia nella possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati.

