Mai coltelli Si diventava amici Come è cambiata la periferia

Nel passato, nelle periferie italiane, le dispute si risolvevano spesso con un confronto diretto e, talvolta, si trasformavano in amicizie durature. La cultura del rispetto e della solidarietà prevaleva rispetto alla violenza. Oggi, i modi di affrontare i conflitti sono cambiati, ma il ricordo di quei rapporti semplici e autentici rimane un pezzo importante della memoria collettiva di molte comunità.

"Dopo una scazzottata, si finiva anche con il diventare amici, nessuno si sarebbe sognato di finire a coltellate. Con le mani quante ne vuoi, ma solo con le mani; se qualcuno portava una lama, lo si buttava fuori dalla compagnia. I cosiddetti maranza nemmeno esistevano. Non c’erano le baby gang, c’erano le compagnie. Mai ci saremmo sognati di aggredire un anziano, rompere i vetri o mettere le mani addosso a una ragazza, picchiare un disabile o gli insegnanti. La differenza è che noi eravamo malandrini, questi sono criminali". A testimoniare quella Firenze popolare degli anni ’90-2000 è Lorenzo Collesano, oggi 40enne, cresciuto nelle periferie più toste della città: "Il pugilato e la palestra mi hanno aiutato ad affrancarmi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

«Ora metal detector nelle scuole», Valditara sui coltelli in classe. Il piano del governo: multe alle famiglie, via la patente e «basta genitori amici dei figli»

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia un nuovo piano contro la violenza in classe, tra cui l’introduzione di metal detector e misure più stringentie. L’obiettivo è garantire la sicurezza degli studenti e prevenire episodi di aggressione, come quello avvenuto recentemente a La Spezia. La proposta prevede anche sanzioni per le famiglie e un rafforzamento delle norme di disciplina, in un contesto di crescente attenzione alle dinamiche nelle scuole italiane.

