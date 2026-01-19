Magni saluta il Milan | ufficiale il passaggio a titolo definito al Cesena

L’AC Milan ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Vittorio Magni al Cesena. La decisione riflette un passo importante nel percorso del calciatore e nel mercato dei trasferimenti. Di seguito, sono disponibili i comunicati ufficiali che forniscono dettagli sulla trattativa e sulle modalità del trasferimento.

"AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vittorio Magni al Cesena FC. Il Club augura a Vittorio le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva". Questo il comunicato del Milan sul terzino classe 2006. Il prodotto del settore giovanile rossonero passa del tutto al Cesena, dove ha giocato in questo inizio di stagione. Sono 7 le presenze del giocatore italiano in Serie B, mentre con il Milan Primavera aveva 52 presenze con 2 gol e 5 assist. Ecco anche il comunicato del Cesena. (fonte: cesenafc.com) - Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'AC Milan le prestazioni sportive del difensore Vittorio Magni.

