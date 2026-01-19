Maestrelli incanta Melbourne Arnaldi e Bellucci salutano subito l’Australian Open

Il primo giorno dell’Australian Open 2026 ha riservato luci e ombre per il tennis italiano. Mentre Maestrelli ha mostrato ottime prestazioni a Melbourne, Arnaldi e Bellucci hanno salutato già la competizione. Un avvio che testimonia le sfide e le opportunità di un torneo sempre più competitivo, segnando un momento importante per il tennis italiano nel contesto internazionale.

Melbourne, 19 gennaio 2026 - Giornata dai due volti per il tennis italiano all' Australian Open 2026. Se da una parte arrivano le eliminazioni di Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, dall'altra Melbourne si illumina con l'impresa di Francesco Maestrelli, protagonista di uno dei match più belli di questo primo turno. Il copertone azzurro se lo prende il ventiduenne pisano, numero 141 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, che al debutto assoluto in uno Slam supera in cinque set il francese Terence Atmane dopo tre ore e mezzo di lotta. Finisce 6-4 3-6 6-7 6-1 6-1 una partita che Maestrelli ribalta con personalità sorprendente, soprattutto per chi si affacciava per la prima volta a un match al meglio dei cinque set.

