Ma è lei Ospite da Fabio Fazio per la puntata speciale su Ornella Vanoni il pubblico si scioglie

Durante una puntata speciale di Fabio Fazio dedicata a Ornella Vanoni, il pubblico ha mostrato grande partecipazione, tra ricordi, aneddoti e performance musicali. L’evento ha celebrato la lunga carriera di una delle voci più rappresentative della musica italiana, offrendo immagini d’archivio e momenti di riflessione su un’artista scomparsa il 21 novembre 2025. Un’occasione per riscoprire e onorare il patrimonio musicale di Ornella Vanoni.

Ricordi, aneddoti, immagini d’archivio e soprattutto tante canzoni. La musica di Ornella Vanoni è tornata protagonista in prima serata in un evento televisivo pensato per celebrare una delle voci più amate della storia italiana, scomparsa il 21 novembre 2025. Una lunga serata tributo che ha attraversato decenni di carriera, successi, collaborazioni e momenti privati, restituendo al pubblico il ritratto di un’artista capace di segnare generazioni diverse. Al centro del racconto anche il rapporto speciale con Fabio Fazio, che per anni l’ha avuta come ospite fissa a Che tempo che fa. Un legame fatto di confidenze, ironia e complicità.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

‘Ornella senza fine’, stasera 18 gennaio: Fabio Fazio torna con lo speciale su Vanoni

Stasera, domenica 18 gennaio, Fabio Fazio presenta su NOVE e in streaming su discovery+ lo speciale “Ornella senza fine”, dedicato alla figura e alla musica di Ornella Vanoni. L’evento propone un approfondimento sulla carriera dell’iconica cantante, con ospiti e sorprese, offrendo al pubblico un’occasione per ricordare e celebrare il suo contributo alla musica italiana. Un appuntamento che unisce ascolto e riflessione in un’ottica rispettosa e sobria.

