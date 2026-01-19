Recentemente, Clizia Incorvaia è tornata a commentare la sua relazione con Francesco Sarcina durante un’intervista a Verissimo, suscitando discussioni. La donna ha espresso dure parole, alimentando le tensioni già presenti tra i due. Questa vicenda ha attirato l’attenzione, riaccendendo il dibattito sulle dinamiche private dell’ex coppia e sui risvolti pubblici delle loro dichiarazioni.

L’intervista rilasciata da Clizia Incorvaia a Verissimo ha riacceso i riflettori sulla burrascosa vicenda personale tra l’influencer siciliana e Francesco Sarcina. Tra accuse, chiarimenti e ricostruzioni dei fatti, la ex moglie del cantante ha affrontato temi delicati, dalla tutela della figlia Nina alle dinamiche conflittuali del loro matrimonio, senza risparmiarsi affermazioni pesanti che hanno scatenato immediatamente la reazione dell’attuale moglie di Sarcina, Nayra Garibo. Clizia Incorvaia e le parole su Francesco Sarcina: ecco cosa ha detto a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, Clizia Incorvaia ha raccontato il periodo trascorso con Francesco Sarcina, sostenendo di essere stata spesso privata di rispetto e di aver dovuto tutelare la figlia Nina, oggi 10 anni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma avete sentito le parole gravissime di Clizia Incorvaia contro Sarcina? La moglie di lui è furiosa!

Francesco Sarcina, la moglie Nayra Garibo contro Clizia Incorvaia: “Ma non ti vergogni?”

Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, ha risposto alle recenti dichiarazioni di Clizia Incorvaia rilasciate a Verissimo, sollevando una discussione sui rapporti tra i protagonisti. Su Instagram, Garibo ha espresso il suo punto di vista, chiedendo se Incorvaia si rendesse conto della delicatezza della situazione. La vicenda mette in luce tensioni e sentimenti nascosti tra le parti coinvolte, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica.

Francesco Sarcina, la moglie attacca Clizia Incorvaia: “Ma non ti vergogni? Stai parlando di mio marito”

Dopo l’intervista a Verissimo, Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, ha pubblicamente criticato Clizia Incorvaia sui social, accusandola di falsità e di cercare visibilità a scapito della loro privacy. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti, evidenziando le tensioni tra le parti coinvolte. Questo episodio mette in luce le dinamiche complesse e spesso pubbliche delle relazioni nel mondo dello spettacolo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Le novità del 2025 di cui non avete sentito parlare: Henge, Buddy Guy, Ringo Starr… - Burroughs, uno dei massimi esponenti della beat generation, in un’intervista del 1966: “Cosa mangia la macchina del denaro? blitzquotidiano.it

AVETE SENTITO IL MISTER PAROLE CHIARE DOPO IL LECCE - facebook.com facebook

IL GIOCO DELLE TRE CARTE SULLA SICUREZZA Avete sentito il Ministro Piantedosi Esulta per un calo del 3,5% dei reati nel 2025. Un trionfo, dicono. BALLE. Vi stanno prendendo in giro con la statistica, scegliendo l'unico dato che gli fa comodo per x.com