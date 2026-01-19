m5s propone tavolo progressista per amministrative 2026

Il Movimento 5 Stelle Campania propone l’istituzione di tavoli regionali e provinciali per favorire un percorso condiviso in vista delle amministrative del 2026. L’obiettivo è promuovere un dialogo costruttivo tra le diverse forze politiche e civiche, favorendo una collaborazione efficace per le sfide future delle comunità locali. La proposta mira a creare un percorso unitario e partecipato, nel rispetto delle esigenze di ogni territorio.

Il Movimento 5 Stelle Campania chiede tavoli regionali e provinciali per costruire un percorso unitario in vista delle elezioni comunali 2026. Il Movimento 5 Stelle Campania, alla luce della positiva esperienza del fronte progressista che ha portato alla storica vittoria alle scorse elezioni regionali, chiede la convocazione di un tavolo regionale e di cinque tavoli provinciali per avviare fin da subito un percorso comune in vista delle elezioni amministrative del 2026. Crediamo sia fondamentale dare continuità politica e strategica al metodo che ci ha reso vincenti: confronto, ascolto dei territori, programmi concreti, capaci di rispondere ai bisogni reali delle comunità locali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

