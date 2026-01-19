Lutto per Stefano De Martino | addio al padre Enrico – la scelta che cambiò per sempre la loro vita

Il 19 gennaio 2026, Enrico De Martino, padre di Stefano, è venuto a mancare all’età di 61 anni. Ex ballerino e ristoratore, aveva affrontato recenti problemi di salute. La sua scomparsa rappresenta un momento di grande dolore per la famiglia e per chi lo ha conosciuto.

Enrico De Martino, padre di Stefano, è morto oggi, 19 gennaio 2026, all’età di 61 anni. Ex ballerino professionista e ristoratore, negli ultimi mesi aveva affrontato gravi problemi di salute, che lo avevano messo a dura prova. A dare la notizia della scomparsa di Enrico è il magazine Fanpage. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera lo scorso novembre, Enrico raccontava di aver portato avanti due carriere in parallelo: quella artistica e quella da ristoratore. “In pratica fino all’età di 40 anni ho abbinato alla danza l’attività di ristoratore”, spiegava, chiarendo però che la carriera da ballerino professionista si era interrotta verso la fine degli anni ’80, quando aveva 25 anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

