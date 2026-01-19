L’UniVR ha avviato la procedura di annullamento d’ufficio del concorso vinto dal figlio dell' ex rettore

L’Università di Verona ha avviato la procedura di annullamento d’ufficio del concorso vinto dal figlio dell’ex rettore, dopo aver sollevato dubbi sulla sua procedura. In passato, avevamo segnalato la vicenda del giovane, diventato professore ordinario a soli 33 anni presso lo stesso ateneo, suscitando attenzione sulla trasparenza delle procedure di selezione.

«Nelle scorse settimane avevamo denunciato la storia del figlio del Rettore dell'Università di Verona diventato professore ordinario a 33 anni nello stesso ateneo. Finalmente l'Università di Verona ha avviato la procedura di annullamento d'ufficio del concorso».

Il concorso da professore all’università di Verona vinto dal figlio 33enne dell’ex rettore

Il concorso per la posizione di professore all’Università di Verona, vinto da Riccardo Nocini, figlio dell’ex rettore, ha suscitato polemiche e contestazioni. La vicenda è approdata in Parlamento e ora è oggetto di indagini da parte della procura. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza delle procedure di selezione universitaria e sulla possibile influenza delle relazioni familiari nelle nomine accademiche.

