L' Università delle Tre Età di Cupello presenta la rassegna Scripta volant Libri e persone

L'Università delle Tre Età di Cupello presenta "Scripta volant. Libri e persone": rassegna di libri e incontri con l'autore. Il programma quindicinale di otto libri e otto autori che spazia dal romanzo al saggio, dal racconto alla poesia. Venerdì 23 gennaio alle 19, nel palazzo municipale di Cupello, verrà presentato il libro "Non ho paura di Jack" di Eliana D'Onofrio, Edizioni Sigraf, relatore il critico d'arte e letterario Massimo Pasqualone con le letture di Antonia Forte.

“La salute vien mangiando“. Prevenzione e benessere all’Università delle Tre Età

L'Università delle Tre Età di Pioltello propone un percorso dedicato alla prevenzione e al benessere, attraverso lezioni di cucina e degustazioni. L'obiettivo è promuovere uno stile di vita sano, incentivando scelte alimentari corrette e consapevoli. Un'occasione per apprendere pratiche utili alla salute quotidiana, in un contesto che valorizza la formazione e la socialità, per vivere meglio a tutte le età.

Villa De Lollis apre le porte all’università delle Tre età di Chieti

Villa De Lollis accoglie l’Università delle Tre età di Chieti, offrendo la possibilità di ampliare l’offerta formativa del nuovo anno accademico 2025–2026. Il Centro culturale Cesare de Lollis Aps ha invitato l’istituzione a sviluppare un corso dedicato, promuovendo così occasioni di apprendimento e socializzazione per le persone over 60. Questa collaborazione mira a valorizzare il patrimonio culturale e a sostenere la formazione continua nella comunità locale.

