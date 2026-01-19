Un recente sondaggio in Ucraina mostra un calo di consensi per il presidente Zelensky, che si trova in svantaggio rispetto a Zaluzhny e Budanov. Dopo quattro anni di conflitto e scarse prospettive di pace, l'analisi evidenzia un cambiamento nel quadro politico e nell'opinione pubblica, con implicazioni importanti per il futuro del paese.

Dopo quattro anni di guerra e poche prospettive di pace, crolla il consenso attorno al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A certificarlo è l’ultimo sondaggio dell’Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev (KIIS), che fotografa un calo relativo della fiducia nell’attuale capo dello Stato, penalizzato anche dagli scandali corruttivi che negli ultimi mesi hanno coinvolto il suo entourage. A beneficiare delle difficoltà di Zelensky, sempre stando alla rilevazione, sono i suoi ex fedelissimi che vengono percepiti come figure ben più solide dall’opinione pubblica e capace, essendo militari, di assicurare una migliore protezione del Paese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’ultimo sondaggio in Ucraina inguaia Zelensky. In caso di elezioni, il leader di Kiev sarebbe in netto svantaggio rispetto a Zaluzhny e Budanov

Elezioni in Ucraina? Zelensky a picco dopo lo scandalo corruzione, cresce l’ex capo dell’esercito Zaluzhny – Il sondaggio

Le recenti accuse di corruzione hanno indebolito la posizione di Zelensky, aprendo la strada a una possibile svolta politica in Ucraina. Nel frattempo, l’ex capo dell’esercito Zaluzhny guadagna consensi, alimentando i timori di elezioni anticipate. La situazione, finora inaspettata, si fa sempre più incerta, con implicazioni che potrebbero ridefinire il futuro politico del paese.

Scandalo corruzione a Kiev, Zelensky nomina Budanov capo di gabinetto. Lunedì nuovo vertice con Usa e leader Ue

In Ucraina, si è svolto un nuovo episodio di controversie sulla corruzione tra i vertici di governo. Zelensky ha nominato Budanov come capo di gabinetto, in un tentativo di rassicurare la comunità internazionale. Lunedì è previsto un vertice con Stati Uniti e leader dell’Unione Europea per affrontare la situazione e dimostrare la volontà di superare le criticità legate alla trasparenza e alla governance.

