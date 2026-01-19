La comunità di Monte San Giusto si stringe nel cordoglio per la perdita di Nazzareno Bracalente, scomparso ieri all’età di 78 anni presso la clinica Villa dei Pini di Civitanova. Imprenditore stimato, lascia un ricordo di dedizione e laboriosità. La sua figura rimarrà nei cuori di quanti lo hanno conosciuto, testimoniando un impegno sincero nel suo percorso di vita e lavoro.

L’intera comunità di Monte San Giusto piange la scomparsa di Nazzareno Bracalente, venuto a mancare ieri mattina, all’età di 78 anni, nella clinica Villa dei Pini di Civitanova dove era ricoverato a causa di una brutta malattia. Molto conosciuto in città e non solo, soprattutto per il suo lavoro, in quanto è stato un artigiano storico e fondatore nel 1972 dell’azienda B&B, ditta di sviluppo di modelli per calzature, sita a pochi passi dal centro storico, che oggi è portata avanti dal figlio Mirko, che negli anni ha sempre registrato una crescita costante. "La forza e l’intraprendenza non gli sono mai mancate fino all’ultimo giorno – lo ricordano il figlio Mirko con la moglie Laura – il lavoro era per lui vita ed era innamorato della sua attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo saluto all’imprenditore. Bracalente

Leggi anche: Roma, l'ultimo saluto a Beatrice

Leggi anche: L'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

A Genova l'ultimo saluto a Emanuele Galeppini. Mons. Tasca: "Chiediamo giustizia e verità" - La città di Genova da l'ultimo saluto a Emanuele Galeppini, il 16enne promessa del golf italiano tragicamente scomparso nell'incendio scoppiato la notte di Capodanno nel locale "Le Constellation" a ... primocanale.it