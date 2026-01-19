Romelu Lukaku è stato convocato dal Napoli per la partita di Copenaghen, segnando il suo ritorno in squadra dopo un periodo di assenza. La presenza dell’attaccante belga rappresenta un importante aggiornamento in vista della trasferta europea. La convocazione conferma la disponibilità di Lukaku a scendere in campo e ad affrontare questa importante sfida internazionale.

La notizia più attesa arriva alla vigilia della trasferta europea: Romelu Lukaku è pronto a tornare tra i convocati. Il Napoli potrà contare sulla sua presenza a Copenaghen, un rientro che pesa nell’economia di una gara decisiva per il cammino continentale. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, l’attaccante belga è tornato ad allenarsi con il gruppo e ha ritrovato sensazioni positive, tanto da rendersi disponibile per una panchina che potrebbe rivelarsi determinante in un momento chiave della stagione. Il quotidiano descrive così la situazione:“Lukaku c’è, di nuovo in gruppo e pronto alla convocazione per quello che a due partite dalla fine – chiusura contro il Chelsea al Maradona, il 28 gennaio – può essere considerato il crocevia del futuro in Champions. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku torna con il Napoli: convocazione per Copenaghen

Napoli in emergenza a Copenaghen: torna Lukaku, a rischio la Juventus

Napoli si prepara alla partita di Champions League contro il Copenhagen in un contesto difficile, con numerosi infortuni che compromettono la rosa. La squadra affronta l’incontro in una fase critica, mentre la Juventus potrebbe beneficiare di questa situazione. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con Napoli che cerca di affrontare le difficoltà e mantenere la concentrazione in vista delle prossime sfide.

Leggi anche: Napoli senza Lukaku: condizione lenta, niente convocazione col Cagliari

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Conte, che guaio: Rrahmani e Politano out anche per la Juve. Ma in Champions torna Lukaku - La societa ha reso noti gli esiti degli esami per il difensore e l'esterno. msn.com

Napoli, Lukaku sta per tornare il conto alla rovescia è iniziato! L’attaccante belga è nella fase finale del recupero e l’obiettivo è tornare tra i convocati già per la sfida contro il Copenaghen, così come riportato da il Corriere dello Sport Quanto ci è mancato - facebook.com facebook

Novità Cds, può tornare #Lukaku! Il peggio è passato: punta a partire per Copenaghen x.com