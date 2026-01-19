L' Ue reagisce a Trump contro i dazi 93 miliardi di contromisure Macron per il bazooka anti-coercizione

L’Unione Europea risponde alle recenti decisioni di Donald Trump, annunciando 93 miliardi di euro in contromisure ai dazi. In un contesto di tensioni crescenti, Macron propone l’uso di strumenti forti per contrastare le politiche coercitive. La reazione europea si inserisce in un quadro di delicatezza commerciale e geopolitica, mentre gli sviluppi si verificano nel momento in cui l’Europa avvia negoziati importanti, come quello con il Mercosur.

L’Europa è sotto shock. D onald Trump ha scelto proprio il giorno della firma "storica" dell’accordo di libero scambio Ue-Mercosur per il suo affondo senza precedenti contro alcuni dei suoi principali alleati, colpevoli evidentemente di aver alzato troppo la cresta sulla Groenlandia. Gli 8 Paesi nel mirino - Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia e Regno Unito, gli ultimi due extra Ue ma membri Nato - hanno emesso una dichiarazione congiunta in cui assicurano di voler rispondere «in modo unito e coordinato» per «difendere» la propria «sovranità». Macron per l'opzione nucleare Che parole del genere siano dirette agli Usa è stupefacente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Groenlandia, l’Unione europea valuta contromisure fino a 93 miliardi contro i dazi di Trump

L’Unione europea sta considerando possibili contromisure economiche fino a 93 miliardi di euro in risposta ai potenziali dazi degli Stati Uniti, legati alla disputa sulla Groenlandia. La decisione nasce dalla minaccia di Trump di imporre tariffe che potrebbero influenzare gli scambi commerciali tra le due parti. La situazione evidenzia le tensioni commerciali in corso e le possibili ripercussioni a livello globale.

Macron torna a minacciare l’uso dello “Strumento anti-coercizione” contro i dazi di Trump: che cos’è

Il presidente francese Emmanuel Macron ha nuovamente annunciato la possibilità di attivare l’“Strumento anti-coercizione” per rispondere ai dazi imposti dagli Stati Uniti, un’opzione ancora mai utilizzata. Nei contesti di Bruxelles, questa misura è stata definita come il “bazooka” delle politiche commerciali, evidenziando la sua natura di risposta estrema. Si tratta di uno strumento di difesa commerciale che potrebbe entrare in campo qualora si rendesse necessario contrastare le misure unilaterali.

