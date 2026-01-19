L’Unione Europea si trova oggi a fronteggiare sfide crescenti in ambito di sicurezza strategica, evidenziando ritardi e difficoltà di azione coordinate. In un contesto internazionale complesso, le decisioni e le risposte devono essere tempestive e efficaci per tutelare gli interessi comuni. Analizziamo le ragioni di questa situazione e le possibili prospettive per rafforzare la posizione dell’UE sul fronte della sicurezza globale.

Siamo tornati ai tempi di Bismarck, e al suo “da che mondo è mondo, le grandi questioni non si risolvono con gli incontri diplomatici, ma con il sangue e con il ferro”? Sì, secondo l’influente vicecapo di gabinetto di Trump, Stephen Miller: “Il mondo è tornato a una governance basata sulla forza, potenza militare ed economica, e sulla determinazione a farne uso”. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. L’unica parte di mondo nei cui sondaggi si registra un grande miglioramento del giudizio sugli Usa è la Russia di Putin, in tutti i paesi europei e amici di Washington nel Pacifico è invece crollato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’Ue in ritardo sulla sicurezza strategica

Leggi anche: Ue insiste contro “nemico inesistente russo”: al via unità di intelligence guidata da Von der Leyen per "migliorare sicurezza e autonomia strategica"

Leggi anche: Scontro sulla sicurezza: "Body Cam alla locale in ritardo, Bologna affonda"

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

L'Ue in ritardo sulla sicurezza strategica - Come affrontare il mondo nuovo in cui l’economia è dominata da contrapposte strategie continentali di sicurezza nazionale, come riorientare le politiche commerciali, le strategie e le risorse per la r ... ilfoglio.it