L’Ue in ritardo sulla sicurezza strategica
L’Unione Europea si trova oggi a fronteggiare sfide crescenti in ambito di sicurezza strategica, evidenziando ritardi e difficoltà di azione coordinate. In un contesto internazionale complesso, le decisioni e le risposte devono essere tempestive e efficaci per tutelare gli interessi comuni. Analizziamo le ragioni di questa situazione e le possibili prospettive per rafforzare la posizione dell’UE sul fronte della sicurezza globale.
Siamo tornati ai tempi di Bismarck, e al suo “da che mondo è mondo, le grandi questioni non si risolvono con gli incontri diplomatici, ma con il sangue e con il ferro”? Sì, secondo l’influente vicecapo di gabinetto di Trump, Stephen Miller: “Il mondo è tornato a una governance basata sulla forza, potenza militare ed economica, e sulla determinazione a farne uso”. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. L’unica parte di mondo nei cui sondaggi si registra un grande miglioramento del giudizio sugli Usa è la Russia di Putin, in tutti i paesi europei e amici di Washington nel Pacifico è invece crollato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Ue insiste contro “nemico inesistente russo”: al via unità di intelligence guidata da Von der Leyen per "migliorare sicurezza e autonomia strategica"
Leggi anche: Scontro sulla sicurezza: "Body Cam alla locale in ritardo, Bologna affonda"
L'Ue in ritardo sulla sicurezza strategica - Come affrontare il mondo nuovo in cui l’economia è dominata da contrapposte strategie continentali di sicurezza nazionale, come riorientare le politiche commerciali, le strategie e le risorse per la r ... ilfoglio.it
SECTION 2: eIDAS 2 0 Compliance Risk and Strategy
Non sei un pilota di Formula 1 e nemmeno un corriere espresso: sei un professionista della sicurezza. Mettitelo bene in testa: la divisa e il decreto non ti danno l'immunità dal Codice della Strada. Se corri per recuperare ritardo sul "giro" e prendi un aut - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.