L' Udc si raduna a Palermo Terrana | Parte una nuova stagione politica per la Sicilia

L'Udc si riunisce a Palermo per avviare una nuova fase politica in Sicilia. Terrana sottolinea come l'ampia partecipazione dimostri una regione che desidera un impegno concreto, basato su sacrifici e proposte rispondenti alle reali esigenze dei cittadini. L'incontro segna l'inizio di un percorso volto a rafforzare il ruolo del partito sul territorio e a promuovere un dialogo costruttivo con la comunità locale.

"L'incredibile partecipazione di oggi è un chiaro segnale di una Sicilia che si riconosce in una politica di sacrificio e di proposte che rappresentano i bisogni della gente". Così il coordinatore regionale dell'Udc Decio Terrana ha commentato l'evento organizzato sabato all'hotel San Paolo.

L'eredità di don Sturzo e lo scudocrociato come bussola della politica contemporanea: l'Udc si riunisce a Palermo

L’Udc organizza un incontro a Palermo il 17 gennaio 2026, alle ore 16:30, presso l’Hotel San Paolo Palace, per discutere dell’eredità di don Luigi Sturzo e del ruolo dello scudocrociato nella politica contemporanea. L’appuntamento mira a riflettere sui valori storici e morali che ancora oggi influenzano il percorso politico e culturale del nostro paese. Un momento di confronto per approfondire il significato di questi simboli nel contesto attuale.

Pensioni agli ex precari, Terrana (Udc): "Un atto di giustizia sociale atteso da anni"

Decio Terrana dell’Udc sottolinea come l’avvio dell’iter normativo alla Camera rappresenti un passo importante per la tutela delle pensioni degli ex precari. Questa misura, attesa da anni, mira a riconoscere un diritto fondamentale a una categoria di lavoratori che da tempo necessita di risposte concrete. L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di attenzione sociale e giustizia, con l’obiettivo di garantire equità e dignità a chi ha contribuito al sistema pensionistico.

