Lucio Dalla | a Firenze lo spettacolo-tributo al grande cantautore con Lorenzo Campani alla voce

A Firenze, uno spettacolo-tributo rende omaggio a Lucio Dalla, uno dei più grandi cantautori italiani. Con la voce di Lorenzo Campani, il pubblico può riscoprire alcuni dei suoi brani più celebri, tra cui “Come è profondo il mare”, “Caruso” e “4 marzo 1943”. Un’occasione per rivivere le emozioni della sua musica e della sua poesia, in un evento che celebra la sua eredità artistica.

Da “Come è profondo il mare” a “L’anno che verrà”, da “Caruso” a “4 marzo 1943”. Lucio Dalla, ovviamente. Dopo il trionfale tour che ha emozionato oltre 15.000 spettatori, approda giovedì 29 gennaio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze “La sera dei miracoli”, lo spettacolo tributo al grande.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Cena spettacolo tributo a Lucio Dalla e Lucio Battisti

Partecipa alla serata dedicata ai grandi di Lucio Dalla e Lucio Battisti, con una cena e uno spettacolo tributo. L’appuntamento è giovedì 5 febbraio alle ore 21:00 presso Vic' Street, in via Giuseppe Martucci 44. Un’occasione per ascoltare le loro canzoni più celebri in un contesto conviviale. Per ulteriori informazioni, contatta il numero 081662423 o il cellulare 3356215087.

Valentino Aquilano omaggia Lucio Dalla al Teatro Circus: concerto-tributo a sostegno di Emergency

Venerdì 9 gennaio alle 21, al Teatro Circus, si terrà un concerto-tributo dedicato a Lucio Dalla, promosso da Valentino Aquilano. L’evento, realizzato a sostegno di Emergency, unisce musica e solidarietà, offrendo un’occasione per ricordare un grande artista e contribuire a una causa importante. Un appuntamento sobrio e significativo, aperto a tutti coloro che desiderano unire l’arte alla solidarietà.

