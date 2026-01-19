Lucilla Boari fa centro La campionessa di Tokyo porterà la fiaccola in città

Lucilla Boari, campionessa di tiro con l’arco e medaglia di bronzo a Tokyo 2020, sarà a Mantova per portare la fiaccola. La sua presenza rappresenta un momento di orgoglio sportivo per la città, simbolo di dedizione e successo nel panorama olimpico italiano. L’evento sottolinea l’importanza dello sport e dell’impegno delle atlete e degli atleti italiani a livello internazionale.

Lucilla Boari porterà la torcia nella città virgiliana. Nella sua Mantova. Lei, per chi non la conoscesse, è la fuoriclasse italiana del tiro con l’arco, la prima arciera azzurra capace di vincere una medaglia olimpica: lo splendido bronzo conquistato a Tokyo 2020 (posticipate al 2021 per il Covid). Una medaglia storica. Lucilla può vantare anche un 4 posto nella prova a squadre femminile a Rio 2016, una vittoria ai Giochi del Mediterraneo nel 2018, agli Europei del 2019 (misto) di Minsk dove ha centrato anche l’argento nella prova individuale. Emozioni olimpiche per Lucilla che si emoziona ancora, a distanza di qualche annetto, ai ricordi olimpici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lucilla Boari fa centro. La campionessa di Tokyo porterà la fiaccola in città Leggi anche: Tiro con l’arco: Lucilla Boari sfiora la vittoria a Losanna, Aloisi e Roner dominano nel compound. Tutti i risultati dello Swiss Open Leggi anche: Misano, campione di danze folk porterà la fiaccola alle Olimpiadi Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Lucilla Boari fa centro. La campionessa di Tokyo porterà la fiaccola in città - La fuoriclasse del tiro con l’arco ha accettato con entusiamo l’invito del Coni "Ho detto subito sì, sarà un onore correre con la torcia tra la mia gente. ilgiorno.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.