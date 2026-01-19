Luciana Littizzetto dedica la sua letterina a Ornella Vanoni | Se Roma ha la lupa e Cremona ha la tigre Milano ha l' Ornella

Luciana Littizzetto ha scritto una lettera dedicata a Ornella Vanoni, sottolineando il suo ruolo iconico nella musica italiana. La puntata speciale di domenica su Che tempo che fa e La7 ha celebrato la carriera dell’artista, confermando quanto il suo talento e la sua presenza siano ancora vivi nel cuore del pubblico. Un’occasione per ricordare una figura fondamentale della cultura italiana, amata e rispettata.

Il ricordo di Ornella Vanoni è vivo più che mai. Domenica, Che tempo che fa e La7 le hanno dedicato una serata ricordo. Il rapporto con il conduttore Fabio Fazio, costruito nel tempo, è stato pieno di stima profonda, affetto sincero e complicità. Proprio nel salotto di Che tempo che fa, davanti a milioni di spettatori, la grande artista è diventata anche un riferimento per i più giovani, che l'hanno scoperta non solo come cantante leggendaria, ma come donna modernissima, capace di ridere della vita e della morte. L'amicizia con Luciana Littizzetto e Fazio era cosa ben nota. Immancabile, scrive Today, la letterina della comica, che ha ricordato quale amica preziosa fosse Ornella e le moltissime chiamate che la cantante le fece mentre era in ospedale per una pancreatite acuta.🔗 Leggi su Milanotoday.it

