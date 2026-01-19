A Lucera, un bambino di tre mesi è deceduto improvvisamente in culla. La madre, dopo averlo sistemato per il riposo, si è accorta che il neonato non rispondeva più e ha chiamato i soccorsi. La vicenda è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità, che stanno cercando di chiarire le cause di questa tragedia.

La mamma lo aveva messo in culla. Quando si è successivamente avvicinata per controllare se il neonato stesse dormendo ha notato che non dava segni di vita. La donna ha chiamato il numero di emergenza. A Lucera è arrivato anche l’elisoccorso con il medico dell’emergenza specifica per coadiuvati i tentativi di rianimare il bambino. Non c’era più niente da fare purtroppo. La disgrazia a Lucera oggi. L’espressione del cordoglio del sindaco Giuseppe Pitta è stata fra quelle di tutta la comunità. L'articolo Lucera: bimbo di tre mesi morto in culla Disgrazia oggi proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

A Lucera si è verificata la tragica perdita di un neonato di soli tre mesi. La notizia, comunicata dal sindaco Giuseppe Pitta, ha profondamente colpito la comunità. In queste ore, cittadini e autorità si stringono intorno alla famiglia colpita, mentre si attende l’esito delle indagini. La comunità si trova a vivere un momento di grande dolore e riflessione per questa scomparsa improvvisa.

