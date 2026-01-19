Il Nottingham Forest si interessa a Lorenzo Lucca, attualmente in prestito dal Napoli, come possibile sostituto di Wood infortunato. La società inglese ha raggiunto un accordo con il club partenopeo per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Taremi rimane un’opzione, mentre il club valuta le soluzioni più adatte per rinforzare l’attacco nella seconda parte della stagione.

Su Lorenzo Lucca c’è il forte pressing del Nottingham Forest, che ha trovato l’accordo col Napoli per un prestito con diritto di riscatto. Ora la palla passerà al giocatore, che dovrà decidere se accettare o meno la destinazione. Lucca e la trattativa col Nottingham Forest. The Athletic scrive: Il Nottingham Forest è vicino all’accordo di prestito con il Napoli per Lorenzo Lucca. Prestito con diritto di riscatto, per acquistare l’attaccante per cui sono stati pagati circa 40 milioni dall’Udinese. Ha segnato un solo gol in 16 partite di Serie A. Il Forest era alla ricerca di un attaccante, dopo l’infortunio al ginocchio di Chris Wood. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lucca, il Nottingham Forest vuole lui e Taremi per sostituire l’infortunato Wood

Lucca vicino a lasciare Napoli: oltre al Benfica, anche Porto e Nottingham Forest su di lui

Lorenzo Lucca si avvicina a una possibile cessione da Napoli, in cerca di più opportunità di gioco. Con il rientro di Romelu Lukaku e la presenza di Rasmus Hojlund, le chances di spazio per l’attaccante si riducono. Oltre al Benfica, anche Porto e Nottingham Forest sono interessate a lui, che potrebbe così trovare una nuova squadra in questa finestra di mercato.

Il Napoli prenderà presto una decisione su Lucca: su di lui Porto, Benfica e Nottingham Forest (Pedullà)

Il Napoli sta valutando il futuro di Lorenzo Lucca, con Porto, Benfica e Nottingham Forest interessate al giocatore. Alfredo Pedullà, attraverso il suo canale YouTube, ha aggiornato sulle possibili mosse di mercato e sulla decisione che il club partenopeo prenderà a breve riguardo all’attaccante. La situazione rimane in fase di definizione, con l’attenzione rivolta alle opportunità di trasferimento e alle strategie di mercato del club.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Napoli, si va verso la fumata bianca con il Nottingham Forest per Lucca. Le cifre - Il Napoli riscatterà nelle prossime ore il cartellino del centravanti che. tuttomercatoweb.com