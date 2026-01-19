LUCARELLI DEMOLISCE LE IENE | DISINFORMATORI IN MALAFEDE I LORO GIOCHINI SPORCHI…

Selvaggia Lucarelli critica duramente Le Iene, accusandole di disinformazione e di giocare sporco. Attraverso un post, l’opinionista evidenzia come il programma abbia diffuso notizie distorte su Chiara Ferragni, Garlasco e la strage di Erba, definendolo un esempio di giornalismo di bassa lega. La polemica si inserisce in un contesto di confronto acceso sulla qualità e l’etica dell’informazione in televisione.

Selvaggia Lucarelli è furente contro Le Iene, definito senza giri di parole “il solito programma di disinformazione”, citando il servizio su Chiara Ferragni e passando per Garlasco e la strage di Erba. La Ferragni, nel servizio della trasmissione di Italia 1, in risposta ironica alla iena Stefano Corti, ha detto di far parte del “team panettone”. All’interno del reportage l’influencer e stilista viene accosta alla Lucarelli, avendo a loro dire una cosa in comune: l’essere state prosciolte. Secondo Le Iene, Selvaggia sarebbe stata prosciolta, nel suo caso perché la denuncia a suo carico presentata da Federica Fontana è andata persa. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Selvaggia Lucarelli contro Le Iene dopo un servizio su Chiara Ferragni: "Gli unici condannati sono stati loro"

