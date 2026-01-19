LUCARELLI DEMOLISCE LE IENE | DISINFORMATORI IN MALAFEDE I LORO GIOCHINI SPORCHI…

Selvaggia Lucarelli critica duramente Le Iene, definendolo un programma di disinformazione e accusandolo di giocare sporco. Nell’articolo, evidenzia come alcuni servizi, tra cui quelli su Chiara Ferragni, Garlasco e la strage di Erba, risultino distorti o poco accurati, sottolineando la necessità di un’informazione più seria e responsabile. La polemica mette in discussione la credibilità del programma e invita a una riflessione sul ruolo dei media.

Selvaggia Lucarelli è furente contro Le Iene, definito senza giri di parole “il solito programma di disinformazione”, citando il servizio su Chiara Ferragni e passando per Garlasco e la strage di Erba. La Ferragni, nel servizio della trasmissione di Italia 1, in risposta ironica alla iena Stefano Corti, ha detto di far parte del “team panettone”. All’interno del reportage l’influencer e stilista viene accosta alla Lucarelli, avendo a loro dire una cosa in comune: l’essere state prosciolte. Secondo Le Iene, Selvaggia sarebbe stata prosciolta, nel suo caso perché la denuncia a suo carico presentata da Federica Fontana è andata persa. 🔗 Leggi su Bubinoblog

