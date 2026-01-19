Lucarelli contro Le Iene dopo il paragone con Ferragni | Sul processo Canalis hanno omesso un dettaglio chiave

Selvaggia Lucarelli replica a Le Iene in seguito al confronto con Chiara Ferragni, evidenziando come nel servizio trasmesso ieri sera abbiano omesso un dettaglio importante riguardo al processo Canalis. La giornalista sottolinea l’importanza di un’informazione completa e corretta, invitando a una riflessione più accurata su temi di interesse pubblico e sulla rappresentazione dei casi giudiziari.

Selvaggia Lucarelli risponde duramente a Le Iene dopo un servizio andato in onda ieri sera dal titolo “Cosa hanno in comune la Ferragni e la Lucarelli?”. Nel segmento dedicato a Chiara Ferragni e alla giornalista, il programma ha sostenuto che anche Lucarelli in passato sarebbe stata “prosciolta” perché la denuncia a suo carico, presentata da Federica Fontana nell’ambito del caso delle foto rubate ai vip nella villa di George Clooney, sarebbe andata persa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene) Una ricostruzione che Lucarelli ha contestato punto per punto nelle sue stories di Instagram, parlando apertamente di disinformazione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

