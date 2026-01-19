Lorenzo Musetti debutta con Collignon | sa come battere un top-10! E il precedente con Berrettini…
Lorenzo Musetti si prepara al suo debutto agli Australian Open 2026 affrontando Raphael Collignon. Dopo aver già incontrato e superato avversari di livello come Berrettini, il talento italiano si presenta con ottimismo e concentrazione. La sfida rappresenta un passo importante nella sua carriera in uno dei tornei più prestigiosi del circuito mondiale.
Giornata di vigilia per Lorenzo Musetti, che martedì 20 gennaio affronterà il belga Raphael Collignon in occasione del suo debutto agli Australian Open 2026. Il numero 5 del mondo partirà con i favori del pronostico sul cemento di Melbourne, ma dovrà stare molto attenzione al numero 72 del ranking ATP, più alto di sei centimetri e maggiore di un anno. Esordio da prendere con le pinze per il toscano, che spera di farsi strada sul cemento di Melbourne dopo aver perso la finale dell’ATP 250 di Hong Kong contro Alexander Bublik. Non ci sono precedenti tra i due giocatori sul circuito maggiore o nei Challenger, dunque è bene apprendere qualche dettaglio in più sul poco conosciuto Collignon. 🔗 Leggi su Oasport.it
