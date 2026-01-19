In un momento di sfide politiche, l'intervento di Renzi invita l'opposizione a superare le difficoltà e a pensare a una nuova fase, come quella di una

Pubblichiamo per intero l'intervento dell'ex premier e senatore di Italia viva all'Assemblea nazionale del partito Siamo alla 14 esima Assemblea nazionale di Italia Viva, è una strada incredibile. 14 assemblee nazionali e non c'è stato mai un momento di pace. Abbiamo iniziato, poi subito crisi di governo. Ci abbiamo messo anche del nostro, ovviamente, poi l'avvento di Draghi al posto di Conte, l'invasione russa in Ucraina, le elezioni anticipate, l'assurda rottura del Terzo polo. Se c'è una cosa buona è che tutti hanno capito chi è che ha rotto e perché. Anzi no, il perché no. Ma chi sì. Poi abbiamo scelto il principio giusto degli Stati Uniti d'Europa per le Europee e la grande desolazione di non riuscire a fare il quorum, quindi successi e sconfitte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "L'opposizione smetta di piangersi addosso. Nasca una Margherita 4.0". L'intervento di Renzi

