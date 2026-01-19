Look back il regista vincitore dei Crunchyroll Awards | L' IA è più facile da gestire di alcuni creativi

Il regista di Look Back, vincitore dei Crunchyroll Awards 2025, ha condiviso una riflessione sull’intelligenza artificiale, sottolineando come questa rappresenti un elemento con cui è possibile confrontarsi e imparare a gestire, piuttosto che temere. La sua visione propone un approccio pragmatico e realistico, evidenziando che l’AI può essere un’opportunità di crescita e collaborazione nel settore creativo.

Il regista di Look Back, premiato nel 2025, ha descritto l'AI non come un mostro in arrivo, ma come un concorrente inevitabile con cui imparare a convivere. Il regista Kiyotaka Oshiyama, premiato ai Crunchyroll Anime Awards 2025 per Look Back, ha commentato l'impatto dell'intelligenza artificiale nell'animazione giapponese, parlando di costi, conflitti creativi e di un futuro in cui l'AI potrebbe risultare "più semplice da gestire" per i produttori. L'era dell'AI e le sue ombre La rapidissima evoluzione dell'intelligenza artificiale sta mettendo pressione a un'industria, quella degli anime, già complessa per struttura e costi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

