L’omicidio la ruspa il Gps | così Claudio Costamagno ha ucciso la moglie Federica Torzullo

Claudio Costamagno ha pianificato l’omicidio della moglie Federica Torzullo, utilizzando una ruspa e un sistema GPS. La sua intenzione era di coprire il corpo con due metri e mezzo di terra e detriti. Questa vicenda si inserisce in un quadro di indagini dettagliate sulla dinamica dell’evento e sulle modalità adottate per eliminare la vittima.

Due metri e mezzo di terriccio e detriti. Dovevano bastare per coprire il corpo di Federica Torzullo, secondo il marito Claudio Carlomagno. Per questo l’aveva seppellita nella sua ditta di movimento terra in via Comunale San Francesco ad Anguillara. Il corpo della funzionaria delle Poste a Fiumicino non è stato ancora riconosciuto ufficialmente dai parenti. Ma Stefania Torzullo ha confermato ai carabinieri della compagnia di Bracciano che i braccialetti e la catenina prelevati dal cadavere erano della sorella scomparsa la sera dell’8 gennaio scorso dalla villetta della coppia in via Costantino.🔗 Leggi su Open.online

Anguillara, Claudio Carlomagno indagato per omicidio. La freddezza dopo la scomparsa di Federica Torzullo

Claudio Carlomagno è attualmente sotto indagine per l’omicidio di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio. Le indagini hanno preso una direzione diversa, focalizzandosi sulla possibile responsabilità dell’uomo. La vicenda si svolge in un contesto di grande attenzione pubblica, mentre le forze dell’ordine proseguono le attività investigative per chiarire quanto accaduto alla donna e ricostruire gli eventi.

Anguillara, Claudio Carlomagno indagato per omicidio. Tutte le prove dopo la scomparsa di Federica Torzullo

Claudio Carlomagno è stato indagato per l’omicidio di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio scorso. Le indagini hanno approfondito le prove raccolte dopo la sua sparizione, portando a un’inversione di rotta nell’indagine. Questa notizia segna un passo importante nel caso, che rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L’omicidio, la ruspa, il Gps: così Claudio Costamagno ha ucciso la moglie Federica Torzullo - In casa e sullo stesso camion vengono trovate «copiose» tracce di sangue ... open.online