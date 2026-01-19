Nel luglio 2020, Franka Ludwig era stata colpita da un grave episodio che l’aveva portata in coma. Ora, nel gennaio 2026, emergono nuovi dettagli: i genitori sono arrivati in Italia per offrirle supporto, preoccupati per le minacce di Milza, che aveva chiesto denaro e minacciato di abbandonarla. La vicenda evidenzia le difficoltà di una famiglia nel fronteggiare una situazione complessa e delicata.

Firenze, 19 gennaio 2026 – Il padre e la mamma di Franka erano venuti in Italia a luglio con la figlia per “sostenerla moralmente”, e per aiutarla anche economicamente in quanto Milza la “minacciava di lasciarla se non le avesse dato i soldi”. Nuovi inquietanti dettagli emergono dalle carte dell’inchiesta sull’omicidio di Franka Ludwig, la 52enne tedesca trovata senza vita il 2 luglio dell’anno scorso lungo il sentiero che porta alla Fonte del Borbotto, a Castagno d’Andrea ( San Godenzo ). A confermare la manipolazione che Emiliano Milza (50 anni) – accusato di essere il mandante e l’organizzatore dell’omicidio – esercitava sulla compagna e madre di suo figlio è proprio papà Ludwig. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’omicidio di Franka Ludwig, era già finita in coma nel 2020. Suo padre temeva Milza: “Volevamo aiutarla”

Omicidio Franka Ludwig, chi sono i due "amanti diabolici" arrestati: lo chef dei cinque stelle Emiliano Milza e la grafica dei bonsai Simona Hirsch

Sono stati arrestati i due sospettati nell’ambito dell’omicidio di Franka Ludwig: Emiliano Milza, chef di alto livello, e Simona Hirsch, grafica specializzata in bonsai. Conosciuti come gli

Franka Ludwig, convalidato il fermo per Milza e Hirsch. I due restano in carcere: “Pericolo di fuga e reiterazione”

Il gip di Firenze ha confermato il fermo di Emiliano Milza e Simona Hirsch, principali sospettati dell’omicidio di Franka Ludwig. I due rimangono in carcere, ritenuti a rischio di fuga e reiterazione. La vicenda riguarda il ritrovamento del corpo della 52enne tedesca, avvenuto lo scorso luglio in una zona isolata di Castagno d’Andrea. La procura prosegue le indagini per fare luce sui motivi e le modalità del delitto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

L’omicidio di Franka Ludwig, era già finita in coma nel 2020. Suo padre temeva Milza: “Volevamo aiutarla” - I genitori l’avevano accompagnata a Firenze perché lui la “minacciava” ... lanazione.it