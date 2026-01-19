Lo Stato delle Cose | anticipazioni ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti, è un programma in onda su Rai 3 che analizza con attenzione e chiarezza temi di attualità e società. In questa puntata del 19 gennaio 2026 alle 21:20, vengono presentate anticipazioni sugli argomenti trattati, gli ospiti in studio e le modalità di streaming. Un'occasione per approfondire i fatti e comprendere meglio il contesto che ci circonda, con un approccio sobrio e informativo.

Questa sera, lunedì 19 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su "lo stato delle cose" per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. In apertura Michele Santoro interviene sulla più stretta attualità, internazionale e nazionale. Lo stato delle cose, stasera in tv in esclusiva un documento sul delitto di Garlasco: le anticipazioni - In apertura de Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti, in diretta lunedì 19 gennaio alle 21.

Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

Telemantova. . “Lo Stato delle cose”, trasmissione Rai condotta da Massimo Giletti, torna a parlare della pista mantovana dietro la morte di David Rossi. In onda ieri sera l’intervista a Gianni Fava, ritenuto dalla redazione l’esponente della Lega Nord citato coll - facebook.com facebook

