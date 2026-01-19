Lo sfogo della ragazza | Ho fatto il possibile per non farli litigare

Una ragazza si trova al centro di una difficile situazione familiare, cercando di prevenire un conflitto tra due giovani. Nonostante i suoi sforzi per mantenere la calma e favorire un dialogo, le tensioni sono sfociate in una tragedia. Questa vicenda evidenzia quanto possa essere complesso gestire rapporti difficili e quanto sia importante intervenire con sensibilità in situazioni delicate.

È finita al centro di una tragedia e da giorni non riesce a darsi pace. Era a conoscenza dei rapporti sempre più tesi tra i due ragazzi e aveva anche cercato di mettere pace. Spiegando al suo fidanzato che la fotografia che la ritrae insieme a Youssef era falsa. È poco più di una ragazzina, la fidanzata di Zouhair Atif, il diciottenne accecato dalla gelosia per quel legame di semplice affetto con Abanoub Youssef che però non riusciva ugualmente ad accettare. Lei conosceva la vittima dell’ aggressione da tempo: insieme portavano avanti una bella amicizia. Invece per Atif quel rapporto era diventato un peso insopportabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La fidanzata di Zouhair: “Basta gossip, sono sconvolta. Ho fatto il possibile per evitare di farli litigare”

Accoltellato in classe, la fidanzata dell’aggressore: “Ho provato a non farli litigare”

