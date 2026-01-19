Lo pagavano 50 euro a settimana e lo costringevano a dormire per terra in negozio Avrà il permesso di soggiorno

Una persona costretta a vivere e lavorare in condizioni precarie, ricevendo solo 50 euro a settimana e dormendo sul pavimento di un negozio di barberia. Dopo aver cercato di denunciare la situazione, ora si chiede se avrà diritto al permesso di soggiorno. Questa vicenda evidenzia le difficoltà di chi affronta sfruttamento e vulnerabilità nel contesto lavorativo.

«Papà lavorava in miniera, da modella mi pagavano 40 euro a settimana. Cristiano Ronaldo Non vivo di ricordi» facebook

Nel carrello 850 euro di #spesa, ma alla #cassa automatica ne pagano uno: arrestati dopo il tentato furto al #Conad del centro commerciale La Rotonda a #Modena x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.