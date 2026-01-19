LIVE Sinner-Gaston Australian Open 2026 in DIRETTA | inizia la corsa alla difesa del titolo
Benvenuti alla cronaca in tempo reale del primo turno degli Australian Open 2026, dove Jannik Sinner affronta Hugo Gaston. Seguite con attenzione gli aggiornamenti sul match e le principali fasi della partita, in un appuntamento che dà il via alla difesa del titolo da parte del tennista italiano. Restate con noi per tutte le novità e i dettagli di questa sfida.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner ed il francese Hugo Gaston. Terzo confronto diretto tra i due con l’azzurro in vantaggio per 2-0 dopo i netti successi maturati sul veloce indoor di Marsiglia nel 2021 e sul cemento del Masters 1000 di Miami nella medesima stagione. Il vincente della sfida troverà al secondo turno uno tra la wild card di casa James Duckworth ed il lucky loser croato Dino Prizmic. Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta all’appuntamento con il primo Slam stagionale da campione in carica. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner-Gaston, definito il giorno del debutto agli Australian Open 2026Il 20 gennaio 2026 segnerà il debutto di Jannik Sinner agli Australian Open.
LIVE Sinner-Auger Aliassime 0-1, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il match inizia sul servizio del canadeseSegui in tempo reale l'inizio del match tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime agli Australian Open.
Australian Open: per i pronostici Sinner non può perdere con Gaston. Super favorito Musetti
Ultimi ritocchi prima dell'esordio contro Hugo Gaston.
