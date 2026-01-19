LIVE Maestrelli-Atmane 6-4 3-6 6-7 6-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | serve prima il toscano nel 5° set

Da oasport.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale l’incontro tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. La partita, combattuta e incerta, si sta decidendo nel quinto set, con il toscano che serve per la vittoria. Aggiorna la diretta per rimanere informato su ogni punto e sugli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Per forza di cose, arriveranno errori di dritto. Deve metterli in conto France. 40-15 AAAAAACCCCCCCCEEEEEEE (24°)! 30-15 AAAACCCCCEEEEEEEEE (23°)! 15-15 Risposta sulla riga di Atmane. 15-0 Ottima prima di Maestrelli, vai France che questo set ci cambia la carriera! Maestrelli-Atmane 6-4, 3-6, 6-7, 6-1! BREEEAK! Serviremo per primi nel 5° set! 15-40 Risposta nei piedi!!! 15-30 La risposta del toscano! Un break ora sarebbe incalcolabile! 15-15 Da fermo mette in rete il dritto Atmane. 15-0 Servizio vincente. 5-1 ACE (22°)! 40-15 Manovra da fondo e raccoglie il quindici Maestrelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

live maestrelli atmane 6 4 3 6 6 7 6 1 australian open 2026 in diretta serve prima il toscano nel 5176 set

© Oasport.it - LIVE Maestrelli-Atmane 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: serve prima il toscano nel 5° set

LIVE Maestrelli-Atmane 6-4, 3-5 Australian Open 2026 in DIRETTA: il francese serve per il set
Segui in tempo reale il match tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. Aggiornamenti sulla partita, punteggi e momenti salienti per rimanere informato sull’andamento del confronto tra i due tennisti.

LIVE Maestrelli-Atmane 6-4, 3-6, 6-5 Australian Open 2026 in DIRETTA: tie-break inevitabile nel 3° set
Segui in tempo reale l'incontro tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. La partita si sta svolgendo con continui scambi e momenti di tensione, culminando in un terzo set molto combattuto. Rimani aggiornato sui punteggi e sugli sviluppi del match, con un focus sulle fasi più rilevanti e sui punti chiave che potrebbero determinare l’esito finale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

live maestrelli atmane 6LIVE Maestrelli-Atmane, Australian Open 2026 in DIRETTA: il pisano debutta in uno Slam dopo essersi qualificato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell'attesissimo esordio Slam di Francesco ... oasport.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.