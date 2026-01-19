LIVE Maestrelli-Atmane 6-4 3-6 6-7 6-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | serve prima il toscano nel 5° set

Segui in tempo reale l’incontro tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. La partita, combattuta e incerta, si sta decidendo nel quinto set, con il toscano che serve per la vittoria. Aggiorna la diretta per rimanere informato su ogni punto e sugli sviluppi del match.

40-30 Per forza di cose, arriveranno errori di dritto. Deve metterli in conto France. 40-15 AAAAAACCCCCCCCEEEEEEE (24°)! 30-15 AAAACCCCCEEEEEEEEE (23°)! 15-15 Risposta sulla riga di Atmane. 15-0 Ottima prima di Maestrelli, vai France che questo set ci cambia la carriera! Maestrelli-Atmane 6-4, 3-6, 6-7, 6-1! BREEEAK! Serviremo per primi nel 5° set! 15-40 Risposta nei piedi!!! 15-30 La risposta del toscano! Un break ora sarebbe incalcolabile! 15-15 Da fermo mette in rete il dritto Atmane. 15-0 Servizio vincente. 5-1 ACE (22°)! 40-15 Manovra da fondo e raccoglie il quindici Maestrelli.

Inizia bene il primo match in un main draw Slam per Francesco Maestrelli, che conquista il primo parziale contro Atmane! x.com

Programma compatto ma intenso: Arnaldi apre con Rublev, Maestrelli debutta contro Atmane, Bellucci chiude contro un avversario di rango come Ruud - facebook.com facebook

