LIVE Maestrelli-Atmane 6-4 3-6 6-7 6-1 6-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | SOGNA RAGAZZO SOGNA! Altra impresa del pisano nuova dimensione raggiunta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE dell’ennesima impresa aussie di Francesco MAESTRELLI, che approda al 2° turno degli Australian Open 2026 e sfiderà in un campo prestigioso Novak DJOKOVIC, se batterà Pedro Martinez. Un saluto sportivo! 10:29 Al di là dei 30 ace. Meastrelli è stato bravo a nascondere le debolezze al francese, che per gran parte della partita ha insistito col servizio slice che cozza con il colpo migliore del ragazzo toscano: il rovescio. Oggi Maestelli ha pennellato da quel lato. Se aggiungiamo il rendimento al servizio, otteniamo un giocatore solido e da cemento. 🔗 Leggi su Oasport.it

