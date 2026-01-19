LIVE Maestrelli-Atmane 6-4 3-6 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro era 0-40 in risposta
Segui in tempo reale l'incontro tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 La prima di Atmane. 0-15 Si si, tiene la gittata profonda senza fare niente Francesco, sbaglia di rovescio Atmane. 4-3 Via, altro grande game del pisano che sta mettendo tanta pressione al rivale. 40-15 Altra prima, altro punto!! 30-15 AAACCCCEEEEE (19°)! 15-15 Largo il dritto del pisano, il colpo che perde con più facilità. 15-0 Lungo il rovescio carico di Atmane. 3-3 In un amen Atmane, 40-0 Ace. 30-0 Solito slice mancino del francese. 15-0 Ace (6°) Atmane. 3-2 Dominante in battuta nel 3° set Maestrelli. Via così! Prima era 0-40! 40-15 Errore da 40-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui in tempo reale l’incontro tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. La partita si è sviluppata con momenti di equilibrio e di tensione, come dimostra il punteggio attuale di 6-4, 3-6, 2-2. Rimani aggiornato sui dettagli del match e sui punti salienti, cliccando sul link per l’ultima azione e le variazioni del punteggio.
