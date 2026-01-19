LIVE Maestrelli-Atmane 6-4 3-6 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro era 0-40 in risposta

Segui in tempo reale l'incontro tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. La partita, dopo aver visto momenti di equilibrio, si sta facendo interessante con scambi intensi e punti decisivi. Restate aggiornati per tutte le novità e le azioni salienti di questa sfida in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 La prima di Atmane. 0-15 Si si, tiene la gittata profonda senza fare niente Francesco, sbaglia di rovescio Atmane. 4-3 Via, altro grande game del pisano che sta mettendo tanta pressione al rivale. 40-15 Altra prima, altro punto!! 30-15 AAACCCCEEEEE (19°)! 15-15 Largo il dritto del pisano, il colpo che perde con più facilità. 15-0 Lungo il rovescio carico di Atmane. 3-3 In un amen Atmane, 40-0 Ace. 30-0 Solito slice mancino del francese. 15-0 Ace (6°) Atmane. 3-2 Dominante in battuta nel 3° set Maestrelli. Via così! Prima era 0-40! 40-15 Errore da 40-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Maestrelli-Atmane 6-4, 3-6, 2-2 Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro era 0-40 in risposta

LIVE Maestrelli-Atmane 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro cancella subito due palle break

LIVE Maestrelli-Atmane, Australian Open 2026 in DIRETTA: il pisano debutta in uno Slam dopo essersi qualificato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell'attesissimo esordio Slam di Francesco ... oasport.it