LIVE Maestrelli-Atmane 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | arriva il break dell’italiano!

Segui in tempo reale l'incontro tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. Aggiornamenti sulle azioni principali, punteggi e momenti salienti di questa partita, con un focus sul break di Maestrelli che ha portato l'italiano in vantaggio. Resta sintonizzato per tutte le novità e gli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Servizio e dritto Maestrelli 15-20 In rete il rovescio di Maestrelli 15-15 Errore di Atmane 0-15 Dritto vincente Atmane 4-3 BREAK MAESTRELLI!!! Regalo di dritto del francese, l’azzurro passa a condurre! 30-40 Palla break! Atmane sbaglia ancora col dritto! 30-30 L’italiano è ancora incisivo in risposta ed il francese sbaglia ancora. 30-15 Il transalpino comanda il gioco e Maestrelli non contiene col dritto. 15-15 Maestrelli costruisce il punto con la risposta, poi sbaglia Atmane. 15-0 Atmane costringe all’errore l’azzurro. 3-3 Game Maestrelli. L’azzurro abbatte la difesa del transalpino, che sbaglia di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Maestrelli-Atmane 4-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: arriva il break dell’italiano! LIVE Maestrelli-Atmane 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: già 5 ace per l’italiano!

Programma compatto ma intenso: Arnaldi apre con Rublev, Maestrelli debutta contro Atmane, Bellucci chiude contro un avversario di rango come Ruud - facebook.com facebook

Primo main draw in uno Slam per Francesco MAESTRELLI. Nel turno decisivo delle quali ha sconfitto in rimonta Lajovic 46 64 63. Il pisano sarà il 144° italiano nella storia a giocare uno Slam nel tabellone principale. All'esordio sfiderà il francese Atmane x.com

