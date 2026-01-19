LIVE Maestrelli-Atmane 2-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | già 5 ace per l’italiano!

Segui in tempo reale la partita tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sul punteggio, con dettagli sulle performance dei giocatori, tra cui i servizi vincenti di Maestrelli. Resta con noi per tutte le novità di questa sfida nel torneo di tennis più importante dell’anno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ace di Maestrelli, sono già 6! 15-0 Attacco vincente di Maestrelli, non riesce la strenua difesa al francese. 2-3 Game Atmane. Servizio vincente del transalpino. 40-15 Atmane sfonda e Maestrelli non contiene con il back. 30-15 Gran vincente di dritto del francese. 15-15 Maestrelli costringe all’errore di rovescio Atmane. 0-15 Gratuito di rovescio dell’azzurro. 2-2. Game Maestrelli. L’azzurro attacca e non riesce il recupero di rovescio al francese! 40-30 Altro ace dell’azzurro! Siamo a quota 5 in due turni al servizio! 30-30 Entra col dritto vincente il francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Maestrelli-Atmane 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro cancella subito due palle break

Segui in tempo reale gli aggiornamenti dello match tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. Qui troverai un resoconto accurato e aggiornato sugli episodi principali del confronto, con focus sulle azioni chiave e sui punteggi. Rimani informato sulle sorti di questo incontro internazionale, senza enfasi o sensazionalismi, per comprendere al meglio l’andamento del torneo.

LIVE Maestrelli-Atmane 0-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: a breve il debutto Slam del qualificato azzurro

Segui in tempo reale l’incontro tra Maestrelli e Atmane, valido per il primo turno dell'Australian Open 2026. La partita, ancora in corso, si svolge sul Court 14 e rappresenta il debutto Slam per il tennista qualificato italiano. Aggiorna questa pagina per ricevere gli ultimi aggiornamenti e i risultati in diretta.

