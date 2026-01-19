LIVE Italia-Grecia Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match il Settebello vuole la rivicinta!
Segui la diretta di Italia-Grecia, match degli Europei di pallanuoto 2026. A pochi minuti dal calcio d'inizio, il Settebello punta alla vittoria. Gli arbitri sono Ivan Rakovic e Julien Bourges. Rimani aggiornato sugli sviluppi della partita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52 Gli arbitri della gara sono il serbo Ivan Rakovic e il francese Julien Bourges. 17.50 Mancano dieci minuti all’inizio del match! 17.49 Questa la rosa della Grecia: ZERDEVAS Emmanouil SKOUMPAKIS Dimitrios GKIOUVETSIS Konstantinos ARGYROPOULOS Stylianos (C) PAPANASTASIOU Alexandros GKILLAS Nikolaos KALOGEROPOULOS Efstathios CHALYVOPOULOS Aristeidis KAKARIS Konstantinos NIKOLAIDIS Dimitrios PAPANIKOLAOU Nikolaos Spyridon TZORTZATOS Panagiotis POUROS Evangelos SPACHITS Semir 17.46 Questa la rosa dell’Italia: DEL LUNGO Marco (C) CASSIA Francesco Lorenzo ALESIANI Jacopo DEL BASSO Mario FERRERO Filippo DI SOMMA Edoardo DOLCE Vincenzo GIANAZZA Tommaso IOCCHI GRATTA Matteo BRUNI Lorenzo CONDEMI Francesco DE MICHELIS Francesco BALZARINI Alessandro ANTONUCCI Mattia 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello vuole cancellare la figuraccia dei MondialiBenvenuti alla diretta di Italia-Grecia, match valido per la quarta giornata del Gruppo F agli Europei di pallanuoto 2026.
