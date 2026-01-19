LIVE Italia-Grecia 5-9 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | massimo vantaggio per gli elleni azzurri chiamati alla rimonta

Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Grecia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. La partita vede gli ellenici in vantaggio con un massimo margine di 5-9, dopo un goal di Gkillas. Resta aggiornato per conoscere l’andamento e gli sviluppi della sfida, con aggiornamenti continui e risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3:59 Massimo vantaggio per la Grecia che trova un grande diagonale con Gkillas. Italia 5-9 Grecia. 4:54 Papanastasiou trova la rete, nuovo gol per gli elleni. Italia 5-8 Grecia. 4:54 Fallo di Iocchi Gratta, rigore per la Grecia. 5:07 BALZARINI! Sassata da fuori nel numero 14 del Settebello! Forza ragazzi! Italia 5-7 Grecia. 6:13 Kakaris si fa trovare pronto sul secondo palo, e segna. Italia 4-7 Grecia. 6:49 Del Lungo ci salva con una gran parata, Alesiani commette fallo e regala un nuovo possesso alla Grecia. 7:29 Vantaggio numerico del Settebello! Dolce ci prova ma prende il palo.

