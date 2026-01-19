LIVE Italia-Grecia 3-5 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | seconda rete di Argyropoulos Ferrero guida il Settebello

Segui la diretta della partita tra Italia e Grecia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. La gara vede la Grecia avanti 3-5, con Argyropoulos che segna la sua seconda rete e Ferrero che guida il Settebello. Aggiorna questa pagina per gli ultimi aggiornamenti e i risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1:32 Rete di Argyropoulos con Del Lungo che non riesce a deviare il tiro greco. Italia 3-5 Grecia. 1:35 Gkillas anticipa Dolce, niente da fare per il possesso offensivo dell'Italia. 3:10 ANCORA PIPPO! Ferrero trova la seconda rete del suo match con un'altra ottima diagonale! Italia 3-4 Grecia! 3:45 Doppia espulsione per l'Italia, la Grecia ne approfitta con il tiro dal centro di Gkillas. Italia 2-4 Grecia. 4:13 FERRERO! Diagonale violenta sul secondo palo, l'Italia c'é! Italia 2-3 Grecia! Cambia la decisione arbitrale, non c'è fallo! Challenge di Campagna, con Iocchi Gratta che sostiene di aver preso solo il pallone.

