LIVE Italia-Grecia 2-4 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | prima rete di Gkillas poker ellenico

Segui la diretta della partita Italia-Grecia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. La Grecia si porta in vantaggio con Gkillas, che segna la prima rete, e successivamente conquista un doppio vantaggio con un poker. Restate aggiornati per gli sviluppi e i risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3:45 Doppia espulsione per l’Italia, la Grecia ne approfitta con il tiro dal centro di Gkillas. Italia 2-4 Grecia. 4:13 FERRERO! Diagonale violenta sul secondo palo, l’Italia c’é! Italia 2-3 Grecia! Cambia la decisione arbitrale, non c’è fallo! Challenge di Campagna, con Iocchi Gratta che sostiene di aver preso solo il pallone. 4:30 Ancora rigore, fallo di Iocchi Gratta. Serve un altra parata di Del Lungo. 5:06 Del Lungo para il rigore! 5:06 Fallo di Ferrero su Kakaris, rigore per la Grecia. 5:49 Bruni ci prova con l’elicottero ma Zerdevas devia fuori. 6:17 Balzarini nel pozzetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello vuole cancellare la figuraccia dei Mondiali

