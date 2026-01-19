LIVE Bellucci-Ruud Australian Open 2026 in DIRETTA | Vekic vince il primo set contro Andreeva si avvicina il momento dell’azzurro

Benvenuti alla diretta dell’Australian Open 2026. Seguiamo in tempo reale le principali partite, tra cui il confronto tra Mattia Bellucci e Casper Ruud, primo turno del torneo. Restate con noi per aggiornamenti accurati e senza enfasi, in un contesto informativo e sobrio, mentre si delineano le fasi di questa prima grande prova Slam dell’anno.

10.07 Buona giornata a tutti gli amici di OA Sport, Vekic ha vinto per 6-4 il primo set su Mirra Andreeva, con la russa adesso costretta alla rimonta: si avvicina il momento di Bellucci!, Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Mattia Bellucci e il norvegese Casper Ruud, valido per il primo turno dell' Australian Open 2026, prima competizione Slam dell'anno dove, come sempre, sono presenti moltissimi italiani tra cui proprio l'azzurro in questione. Il tennista di Busto Arsizio solo una volta ha giocato il primo turno dello Slam australiano, nel 2023, quando poi perse da Benjamin Bonzi.

LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-4, Australian Open Opening Week in DIRETTA: Jannik vince il primo set, ottimo match dell’azzurro

Segui la diretta dell'incontro tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime agli Australian Open. Il primo set si è concluso con la vittoria di Sinner per 6-4. Resta aggiornato in tempo reale per tutte le fasi del match e le novità sulla partita in corso.

LIVE Maestrelli-Atmane 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il primo set

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. Il primo set si conclude con la vittoria di Maestrelli per 6-4, dopo un punto decisivo di Atmane che finisce in rete. Aggiorna la diretta per restare informato sui punteggi e sugli sviluppi di questa partita di tennis.

AUSOPEN26: Gli azzurri in campo lunedì 19 gennaio ORE 3:00 Arnaldi vs Rublev ORE 7:00 Marstrelli vs Atmane ORE 10:30 Bellucci vs Ruud Forza ragazzi

Matteo Berrettini esordirà in un match complicato contro Alex de Minaur, mentre Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi dovranno affrontare rispettivamente Casper Ruud e Andrey Rublev #AustralianOpen2026 #JannikSinner