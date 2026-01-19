LIVE Bellucci-Ruud Australian Open 2026 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro!

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Bellucci e Ruud agli Australian Open 2026. Qui troverai aggiornamenti continui sulla partita e sui risultati più recenti. Resta con noi per non perdere nessuna novità dal torneo più importante del circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 Ci siamo, Andreeva batte Vekic 2-1 (4-6, 6-3, 6-0) e accede al secondo turno. Manca pochissimo all’ingresso in campo di Bellucci! 10.44 Si allunga l’attesa per il match di Bellucci e Ruud, con Andreeva che ha vinto il secondo set con il parziale di 3-6 costringendo Vekic al terzo e decisivo set. 10.07 Buona giornata a tutti gli amici di OA Sport, Vekic ha vinto per 6-4 il primo set su Mirra Andreeva, con la russa adesso costretta alla rimonta: si avvicina il momento di Bellucci!, Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Mattia Bellucci e il norvegese Casper Ruud, valido per il primo turno dell’ Australian Open 2026, prima competizione Slam dell’anno dove, come sempre, sono presenti moltissimi italiani tra cui proprio l’azzurro in questione. 🔗 Leggi su Oasport.it

