Segui in tempo reale l’incontro tra Bellucci e Ruud agli Australian Open 2026. Dopo un inizio combattuto, Ruud conduce 1-6, 2-6, 4-5, con l’azzurro che ha salvato tre match point. L’evento si svolge in un’atmosfera di grande tensione, con il norvegese che si avvicina alla vittoria. Aggiorna la diretta per rimanere informato sugli sviluppi di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ace di Ruud, ingiocabile. 30-0 Spinge con il rovescio lungolinea il norvegese, Bellucci non riesce nella difesa. 15-0 Inizia con l’ace Ruud. 4-5 GAME BELLUCI! L’azzurro cancella tre match point e chiude il servizio con un dritto lungolinea vincente in contropiede. Mattia ha l’ultimissima possibilità per sperare almeno di allungare ancora per un po’ il match. Seconda. A-40 Stecca il dritto Ruud, vantaggio interno per Bellucci. Di poco, ma seconda. 40-40 Ancora ace di Bellucci, terzo match point annullato. 40-A Un muro a rete Ruud! Volée stoppata vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bellucci-Ruud 1-6 2-6 4-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla tre match point ma il norvegese può chiudere i giochi

