LIVE Arnaldi-Rublev 4-6 2-6 3-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | il russo intravede il traguardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Che bella questa volèe di rovescio in allungo vincente dell’italiano. 15-40 Due match point Rublev. Palla corta di Arnaldi che diviene un assist per l’avverario. 15-30 Risposta di rovescio vincente del moscovita. 15-15 Non pasa il dritto in uscita dal servizio del ligure. 15-0 Ottimo dritto inside in dell’azzurro. 5-3 Game Rublev. ACE. Arnaldi serve per restare in partita. 40-15 Con attenzione il russo gioca un solido dritto dal centro. 30-15 Perfetta la stop volley i rovescio del moscovita. 15-15 Servizio, dritto e smash Rublev. 0-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio del russo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Rublev 4-6 2-6 3-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: il russo intravede il traguardo LIVE Arnaldi-Rublev 4-6 2-6 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: il russo intravede il traguardo

LIVE Arnaldi-Rublev, Australian Open 2026 in DIRETTA: montagna da scalare all'esordio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno degli Australian Open 2026 tra ...

AUSOPEN26: Gli azzurri in campo lunedì 19 gennaio ORE 3:00 Arnaldi vs Rublev ORE 7:00 Marstrelli vs Atmane ORE 10:30 Bellucci vs Ruud Forza ragazzi discovery+, Eurosport, HBOmax, TimVision e Prime Video Channels. FITPtenn - facebook.com facebook

Matteo Berrettini esordirà in un match complicato contro Alex de Minaur, mentre Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi dovranno affrontare rispettivamente Casper Ruud e Andrey Rublev #AustralianOpen2026 #JannikSinner x.com

